Maisanbau ohne chemische Pflanzenschutzmittel: Veranstaltung in Buchloe

Bis 2028 soll der Einsatz chemischer Pflanzenschutzmittel in Bayern halbiert werden. Das AELF informiert in Buchloe, wie sich das auf den Maisanbau auswirkt.

26.06.2022 | Stand: 05:14 Uhr

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kaufbeuren (AELF) informiert bei einer Veranstaltung am Dienstag, 28. Juni, in Buchloe über den Maisanbau und den Verzicht auf chemische Pflanzenschutzmittel.

Der Bayerische Landtag hat im Sommer 2019 im Zuge des Volksbegehrens „Rettet die Bienen“ die Halbierung des Einsatzes chemischer Pflanzenschutzmittel bis 2028 als Ziel beschlossen. Das betreffe im Allgäu besonders den Maisanbau, heißt es in einer Pressemitteilung des AELF. Mais reagiere während der Jugendentwicklung besonders empfindlich auf Unkrautkonkurrenz.

Schaubilder zum Maisanbau bei AELF-Veranstaltung in Buchloe

Bei der Veranstaltung in Buchloe sind alle Interessierten eingeladen, sich anhand verschiedener Schauflächen ein Bild von der Situation zu machen. Außerdem möchten die Verantwortlichen über die Saatkrähen informieren, die sich auf landwirtschaftlichen Nutzflächen angesiedelt haben. Treffpunkt ist um 19 Uhr am Wanderparkplatz an der Schießstattstraße in Buchloe.

