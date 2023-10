Malik Harris zu Besuch beim Sommerfest im Haus Schatzinsel

Beim Sommerfest der Einrichtung für Menschen mit Behinderung in Lamerdingen ist Sänger Malik Harris zu Gast. Lob gibt es vom Bürgermeister.

Eine ausgelassene Stimmung herrschte im ganzen Haus Schatzinsel beim Sommerfest. Dazu trug auch ein besonderer Gast bei.

Die Tische in der Einrichtung für Menschen mit Behinderung waren liebevoll gedeckt und von überall hörte man fröhliches Gelächter. Die meisten der Pflegekräfte sowie einige Bewohnerinnen und Bewohner waren passend zur Jahreszeit in Tracht gekleidet und gaben ein schönes Bild ab. Für die Bewohner des Hauses und ihre Angehörigen waren mehrere Spiele und auch eine Schminkstation aufgebaut worden, Kaffee und Kuchen waren sehr begehrt. Ein Highlight im Garten ist die neue Hüpfburg, die von einem Buchloer Unternehmen gespendet wurde.

Einrichtungsleiterin und Bürgermeister loben das Team der "Schatzinsel"

Über die große Motivation des Teams freute sich besonders Ute Schlothauer. „Ich bin sehr stolz auf unsere Mitarbeiter“, sagt die Geschäftsführerin der Einrichtung.

Lamerdingens Bürgermeister Manuel Fischer war ebenfalls unter den Gästen. „Das Haus Schatzinsel ist eine wichtige Einrichtung bei uns, mitten im Wohngebiet, mitten im Leben, nicht abseits. Es leistet einen wertvollen Beitrag zur Erhöhung der Lebensqualität von behinderten Menschen“, betonte Fischer.

Malik Harris singt beim Sommerfest in Dillishausen

Als Überraschungsgast des Nachmittags begrüßten Geschäftsführerin Ute Schlothauer und Einrichtungsleiterin Nancy Köhler den bekannten Sänger Malik Harris. Mit dem Titel „Rockstars“ nahm er 2022 für Deutschland am Eurovision Song Contest in Italien teil. Begleitet von seiner Gitarre sang der gebürtige Landsberger drei Stücke. Dass er bei Menschen mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen keine Berührungsängste hat, merkte man spätestens nach seinem Auftritt. Er nahm sich viel Zeit für Autogrammwünsche, Fotos und kurze Gespräche. Statt einem gesprochenen Dankeschön konnte man oft in viele glücklich strahlende Gesichter sehen.

