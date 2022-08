Die Polizei in Buchloe wird zu einer Lärmbelästigung im Buchloer Westen gerufen. Doch dann drehte der Verursacher die Musik sogar noch lauter.

29.08.2022 | Stand: 14:37 Uhr

Kurioser Polizeieinsatz am Samstagabend in Buchloe: Gegen 18.30 rief eine Anwohnerin des Langwiesenwegs die Beamten, da ein Nachbar aus einer Dachgeschosswohnung in der Türkheimer Straße bei geöffneten Fenstern seit Stunden das gesamte Quartier mit Musik beschallen würde.

