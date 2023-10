Mann mit Kapuzenpulli schlägt mit Cocktailglas zu

Streit auf der Bahnhofstraße in Buchloe. Ein Mann mit Kapuzenpulli schlägt dabei in Buchloe mit einem Cocktailglas auf den Kopf eines 20-Jährigen.

20.10.2023 | Stand: 14:08 Uhr

Ein betrunkener 20-jähriger Mann geriet am Donnerstagabend, 19.10.23, gegen 21.45 Uhr auf der Bahnhofstraße mit einem unbekannten Mann in Streit. In der Folge zerschlug der Unbekannte ein Cocktailglas am Kopf des Betrunkenen. Der wurde dabei verletzt und musste ärztlich versorgt werden.

Polizei Buchloe sucht Zeugen

Vom Täter, der sich entfernte als Zeugen hinzukamen, ist nur bekannt, dass er etwa 35 Jahre alt ist und vermutlich türkisch sprach. Er trug eine Jacke mit Kapuze und humpelte. Hinweise zu dem Unbekannten bitte an die Polizeiinspektion Buchloe, Tel. 08241/9690-0 oder per Mail an pp-sws.buchloe.pi@polizei.bayern.de.