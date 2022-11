Wie soll Waal 2040 aussehen? Bürger erarbeiten Vorschläge

Waalerinnen und Waaler tauschen sich in Arbeitskreisen zur Gemeindeentwicklung aus. Was sie sich für eine lebenswerte Gemeinde wünschen.

15.11.2022 | Stand: 05:31 Uhr

Genauso vielfältig wie die Menschen in der Gemeinde, sind auch die Themen, die sie bewegen. Das wurde beim ersten Treffen im Rahmen des Gemeindeentwicklungskonzepts (GEK) in Waal deutlich. Knapp 50 Bürgerinnen und Bürger kamen zusammen, um ihre Wünsche für eine lebenswerte Gemeinde einzubringen. Diskutiert wurden die Fragen: Wie soll Waal im Jahr 2040 aussehen? Welche Visionen gibt es?

Um die bisherigen Ergebnisse aus Online-Umfrage und Bürgerwerkstatt konstruktiv aufzugreifen, wurden drei Arbeitskreise (AK) gebildet. Alle Teilnehmenden waren aufgefordert, Themen zu intensivieren und bestenfalls erste Aktionen – etwa Recherchen oder Ortsbegehungen – zu organisieren.

Arbeitskreis wünscht sich wieder einen Bauwagen für die Jugend

Der erste AK zu den Themen Dorfleben, Soziales und Kultur nahm sich zwei Schwerpunktthemen vor: Jugend und Marktplatz. Ein großes Anliegen der Jugendlichen war, den Bauwagen beim Skaterplatz zu reaktivieren. Dieser steht auf Gemeindegrund und war viele Jahre lang ein beliebter Treffpunkt. Seit einiger Zeit ist er aber in einen Dornröschenschlaf gefallen. Der AK will sich bis zum nächsten Treffen schlau machen, wie es mit der Rechtssicherheit für alle Beteiligten aussieht und wie man wieder einen guten Platz für die Jugend schaffen kann.

Zudem waren sich die Mitglieder des AK einige, dass der Marktplatz attraktiver gestaltet werden sollte – etwa durch Sitzecken und Bepflanzung. Hausaufgabe: eine Ortsbegehung, um die Möglichkeiten zu konkretisieren.

Sind verkehrsberuhigte Zonen in Waal möglich? Das soll geprüft werden

Der zweite Arbeitskreis mit dem Titel „Dorfentwicklung und Dorfgestaltung“ konzentrierte sich auf die Themen Plätze und Verkehr in Waal. So konnten sich alle gut vorstellen, auf den Gemeindestraßen Fußgängern und Radfahrerinnen mehr Vorrang einzuräumen. Man will bis zum nächsten Treffen prüfen, welche Straßen sich eignen würden, um für eine begrenzte Testphase verkehrsberuhigte Zonen einzurichten.

Für einen sicheren Zugang zum Badeweiher kamen ebenfalls viele Ideen auf den Tisch. Derzeit führt der Weg zum Weiher ausschließlich entlang der Landstraße. Ein direkter Weg für die Kinder könnte nur in Absprache mit den Grundbesitzern errichtet werden. Bei einer Ortsbegehung sollen Möglichkeiten erarbeitet werden.

Wie könnte Waal bis 2040 bei der Energieversorgung autark werden?

Der dritte AK widmete sich den Themen Energie und Nahversorgung. Es ging um kurzfristige Aktionen, um Energie zu sparen, aber auch um langfristige Maßnahmen. Wie könnte die Marktgemeinde bis 2040 vielleicht sogar energieautark werden? Man war sich einig, dass derart visionäre Ziele nur mit Fakten und Analysen vorangetrieben werden können. Deshalb will die Gruppe als nächsten konkreten Schritt eine Bürgerbefragung über den tatsächlichen Bedarf vorbereiten.

Zweites Thema der Gruppe waren Erhalt und Ausbau der vorhandenen Nahversorgung. Waal soll auch zukünftig ein lebendiger Ort sein. Dafür sah die Gruppe Handlungsbedarf bei Kommunikation, Werbung und Vernetzung des Einzelhandels.

Nächste Veranstaltung im Rahmen des GEK im Januar geplant

Nach über zwei Stunden konstruktiver Gruppenarbeit konnte man durchweg in zufriedene und zuversichtliche Gesichter blicken. Alle zeigten sich zur Weiterarbeit motiviert, da sie ihre Ideen gleichberechtigt einbringen konnten. Waals Bürgermeister Robert Protschka bedankte sich für die Mitarbeit. Er wünsche sich, dass alle dabei bleiben.

Die nächste Veranstaltung wird voraussichtlich im Januar 2023 online stattfinden. Geplant sind außerdem gemeinsame Dorfspaziergänge zusammen mit dem Planungsbüro „Orte Gestalten“, das sich auf nachhaltige Innenentwicklung spezialisiert hat. Die Zwischenergebnisse werden jeweils auf der Internetseite der Marktgemeinde Waal veröffentlicht.

