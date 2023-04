Marktgemeinderat Waal: Dafür muss der Markt in Zukunft viel Geld ausgeben

Der Markt verabschiedet den Haushalt. Während vergangenes Jahr viel gespart wurde, müssen nun bei vielen anstehenden Investitionen Prioritäten gesetzt werden.

19.04.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Die gute Nachricht vorweg: Der Markt Waal hat im vergangenen Jahr wohl schwäbisch-sparsam gewirtschaftet, sodass der Schuldenstand zum Jahresende um 1,6 Millionen Euro auf 3,8 Millionen gesunken ist. Das sind noch 700.000 Euro weniger als geplant. In der Haushaltsberatung stellte sich aber auch heraus, dass die Marktgemeinde bald einige dicke Bretter zu bohren hat.

1,3 Millionen Euro für Neubau von Brücke, Bushaltestelle und neuen Fußwegen

Vor allem für die notwendigen Baumaßnahmen im laufenden und in den kommenden Jahren bestehe hoher Investitionsbedarf, sagte Bürgermeister Robert Protschka. Allein für den Neubau der Brücke mit Bushaltestelle und neuen Fußwegen in der Emmenhausener Straße fallen 2023 Kosten in Höhe von etwa 1,3 Millionen Euro an.

In den kommenden Jahren sollen weitere Straßen- und Gehwege aufgefrischt werden. Hier müsse man gut überlegen, welche Maßnahmen Priorität haben und welche hintanstehen, sagte Protschka. Ob der Ausbau der Schulstraße Vorrang vor dem Neubau der Singoldbrücke an der Ritter-von-Herkomer-Straße habe, oder ob im Zuge der Fernwärmeleitung fürs Seniorenheim zunächst der Ausbau der Peter-Dörfler-Straße sinnvoll ist, müsse rational entschieden werden.

2,55 Millionen Euro für Kreditaufnahme

Allein für den Grunderwerb wurden 1,26 Mio Euro in den Haushalt eingestellt. Werden alle Projekte umgesetzt, müsse ein Darlehen in Höhe von 2,87 Mio aufgenommen werden. Damit würden die Schulden Ende 2023 mit 6, 13 Millionen wieder das Niveau von 2020 erreichen.

Der Verwaltungshaushalt 2023 wird mit knapp 4,9 Millionen Euro angesetzt, der Vermögenshaushalt mit 4,6 Millionen. Auf 2,55 Millionen Euro wird die Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderung beziffert.

Marktrat verabschiedet einstimmig Haushaltssatzung 2023

Die für 2022 geplante, aber nicht erfolgte Entnahme der Rücklage wird mit 1,1 Millionen Euro veranschlagt. Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B betragen unverändert 400 Prozent für die Gewerbesteuer 320 Prozent.

Die Haushaltssatzung 2023 einschließlich Haushaltsplan, Stellenplan und der Finanzplan mit Investitionsprogramm 2022 bis 2026 wurde vom Marktrat einstimmig verabschiedet.