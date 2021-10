Markttag soll in Langerringen für geplanten Dorfladen begeistern

Bislang fehlt den Initiatoren in Langerringen Geld für den neuen Dorflade. Sie rühren die Werbetrommel, damit das Projekt doch noch verwirklicht werden kann.

22.10.2021 | Stand: 12:13 Uhr

Ein Dorfladen, in dem es regionale Lebensmittel zu kaufen gibt und der gut zu Fuß zu erreichen ist – dafür setzten sich Freiwillige in Langerringen ein. Das Projekt kommt voran, doch noch fehlt den Initiatoren das Geld. Ein Eigenkapital von 90.000 Euro ist notwendig, um den Laden zu eröffnen.

60 Bürger aus Langerringen sind bereits als Gesellschafter für den Dorfladen eingestiegen

Bisher wurde etwa ein Drittel des Geldes aufgebracht. 60 Gesellschafterinnen und Gesellschafter sind bereits in das Projekt eingestiegen. Alle Anwohnerinnen und Anwohner können sich mit einer Einlage als stille Gesellschafter beteiligen. Sie haben dann ein Stimmrecht und sind am Gewinn und Verlust des Dorfladens beteiligt.

Beim Markttag in Langerringen gibt es regionale Produkte

Um das Projekt zu bewerben und das Interesse zu wecken, haben die zwölf Initiatoren einen Schnupper-Markttag abgehalten. An mehreren Ständen konnten Besucherinnen und Besucher regionale Produkte wie Kartoffeln, Gemüse, Milch, Eier, Honig oder Blumengebinde kaufen. Auch einige Oldtimer-Traktoren und alte landwirtschaftliche Geräte waren ausgestellt.

In den früheren Schlecker-Markt in Langerringen könnte der Dorfladen einziehen

Der Markttag fand auf dem Hof zwischen der Apotheke und der Zahnarztpraxis in Langerringen statt. Dort soll in einem Nebengebäude der Dorfladen einziehen. In den Räumen war früher ein Spar- und später ein Schlecker-Markt untergebracht. Im Dezember wurden sie zur Vermietung angeboten. Die Lage gegenüber dem „Neuen Schorerhof“ erschien den zwölf Initiatoren des Projekts ideal und sie schlugen zu. Mitte September gab es dann eine erste Infoveranstaltung zum geplanten Dorfladen.

Beim Bummel über den kleinen Markt tauschten sich die Gäste nun bei Kaffee und Kuchen aus. Denn auch darum geht es den Initiatoren. Unterstützt werden sie von der Gemeinde und der Johann-Müller-Altenheimstiftung. Neben Langerringens Bürgermeister Marcus Knoll gehört auch Stiftungspfleger Michael Brzeski zu den Gründungsmitgliedern der Dorfladen UG.

Rechtlich ist sie eine selbstständige Gesellschaft, an der sich alle Erwachsenen mit einer Kapitaleinlage ab 100 Euro beteiligen können. Auch ein Betrag unter 100 Euro kann geschenkt werden, weitere Gesellschaftsrechte sind dann allerdings ausgeschlossen. Neben der finanziellen Beteiligung werden auch ehrenamtliche Helfer bei der handwerklichen Ausgestaltung des Ladens gebraucht.

In Schwabmünchen gibt es seit Kurzem einen Unverpackt-Laden

In Schwabmünchen konnte ein ähnliches Projekt bereits verwirklicht werden. Dort eröffnete vergangene Woche der Unverpackt-Laden „Die Krämerin“. Kundinnen und Kunden können dort regionale Waren weitestgehend verpackungsfrei kaufen. Neben Grundnahrungsmitteln führt der Laden Süßigkeiten, Getränke, Antipasti oder Drogerieartikel. Auch eine Käsetheke gibt es. Neben der Art des Verkaufs ist auch die Form der Ladenführung ungewöhnlich. Denn das Geschäft wird über eine Genossenschaft betrieben, der inzwischen mehr als 180 Mitglieder angehören. Ob sich auch in Langerringen weitere Freiwillige finden, die die Idee eines Dorfladens unterstützen, wird sich zeigen.

