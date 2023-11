Martinsumzug in Buchloe findet heuer als Sternlauf der Kitas statt

Zu St. Martin ziehen die Buben und Mädchen der Kindergärten in Buchloe am Freitag durch die Stadt. Sie haben eine Bitte an die Anwohner.

09.11.2023 | Stand: 17:13 Uhr

Buchloe Die Kinder der Buchloer Kindergärten Sankt Antonia, Gennachspatzen, Storchenkinder und Sankt Franziskus ziehen am Freitag, 10. November, in einem Sternlauf durch die abendlichen Straßen von Buchloe, um den Brauch der Sankt-Martinsumzüge zu erhalten. Der Kindergarten Sankt Antonia wird laut Mitteilung auch in diesem Jahr wieder am Seniorenwohnheim vorbeigehen, um Bewohnerinnen und Bewohnern so eine Freude zu machen.

Martinsumzug in Buchloe: Kindergärten machen gemeinsame Sache

Unterwegs singen die Kinder Martins- und Laternenlieder, unterstützt werden sie musikalisch durch Franziska und Ludwig. Die Stadtkapelle Buchloe untermalt in diesem Jahr erstmals die Veranstaltung mit ihren Klängen. Für die Sicherheit beim Überqueren der Straßen sorgt die Buchloer Feuerwehr.

Bereits Wochen vorher basteln die Buben und Mädchen in den Kindergärten fleißig Laternen und üben Lieder, zudem wird die Geschichte vom Heiligen Martin in einem kleinen Laienspiel zum Leben erweckt. Dieses werden die Kinder vom Kindergarten Sankt Antonia dann am Ziel aufführen und dadurch die Pfarrer Christian Fait und Dieter Zitzler bei einer kleinen Andacht unterstützen.

Termin des Sternenlaufs in Buchloe 2023

Der Sternlauf startet am Freitag, 10. November, gegen 17 Uhr am jeweiligen Kindergarten und wird nach etwa einer Stunde am Gymnasium ankommen. Wie in jedem Jahr werden am Schluss selbst gebackene Martinsgänse verteilt. Die Verantwortlichen bitten Anwohnerinnen und Anwohner, Fenster und Gärten mit Kerzen, Laternen und Lichterketten zu schmücken, um den Kindern eine Freude zu machen.

