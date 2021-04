Maskenmuffel schüttet Kaffee auf Polizisten - wieder Vorfälle im Ostallgäu

Wieder gibt es Polizei-Nachrichten zu renitenten Masken-Verweigerern im Allgäu: In Jengen und Füssen machen Corona-Maskenmuffel Ärger. Was passiert ist.

26.04.2021 | Stand: 13:43 Uhr

Der erste Fall im Ostallgäu am Wochenende ereignete sich laut Polizei in einem Supermarkt in Jengen. Die Beamten der Polizeiinspektion Buchloe erhielten eine Mitteilung, dass dort mehrere Personen ohne Maske im Markt seien. Auch die Aufforderung der Angestellten, eine Maske aufzusetzen, würden sie nicht befolgen.

Die Streife wurde tatsächlich fündig und stieß vor dem Laden auf drei Personen. Als die Beamten die Personalien festellen wollten, leistete ein 51-jähriger Mann Widerstand. Er riss sich los und schüttete laut Mitteilung Kaffee über einen Polizisten. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Seine beiden Begleiter, eine 39-jährige Frau und ein 47-jähriger Mann, müssen laut Polizei ebenso mit einer Anzeige wegen des Maskenverstoßes rechnen.

Polizeibekannter Maskenverweigerer in Füssen bedroht und beleidigt Beamte

Einen Tag später kam es in Füssen wegen eines Maskenverweigerers zum nächsten Polizei-Einsatz. Diesmal wurden die Beamten zu einer Tankstelle gerufen. Dort weigerte sich ein Mann, in dem Tankstellen-Gebäude eine Maske aufzusetzen. Weil sich der 38-Jährige äußerst aggressiv verhalten haben soll, riefen die Mitarbeiter die Polizei. Der war der Mann bereits bekannt - gegen ihn bestand laut Mitteilung ein Gerichtsbeschluss.

Der 38-Jährige versuchte erst wegzulaufen, dann leistete er laut Polizei mehrmals Widerstand. Eine Polizeibeamtin wurde dabei leicht verletzt, konnte ihren Dienst aber fortsetzten. Letztlich wurde der Mann in ein Bezirkskrankenhaus eingeliefert. Vorher hatte er die Polizisten laut Mitteilung noch bedroht und beleidigt.

Corona-Bußgeld-Katalog in Bayern ahndet Verstoß gegen Maskenpflicht

Lesen Sie auch

Corona-Verstöße Polizei löst Partys auf und wird verbal und körperlich angegangen

Im Allgäu gibt es seit Beginn der Corona-Pandemie immer wieder Vorfälle mit renitenten Maskenverweigerern. Ein offensichtlicher Verstoß gegen die Maskenpflicht in Bus und Bahn, beim Einkaufen in Geschäften, Supermärkten oder dem Wochenmarkt kostet laut offiziellem bayerischem Bußgeldkatalog "Corona-Pandemie" 250 Euro. Die Polizei nimmt in solchen Fällen die Personalien auf und bringt den Vorfall bei der zuständigen Behörde - etwa dem Landratsamt - zur Anzeige. Dort wird über das Bußgeld entschieden.

Bilderstrecke

Das muss man bei FFP2-Masken beachten