Mehr Komfort für Radler zwischen Lamerdingen und Buchloe

17.04.2022 | Stand: 05:15 Uhr

Bauangelegenheiten bestimmten die jüngste Lamerdinger Gemeinderatssitzung. Zum geplanten Baugebiet im Osten von Kleinkitzighofen wurden Behörden und andere Stellen beteiligt. Der Entwurf zum Bebauungsplan wurde bereits im September 2020 ausgelegt. Von Seiten der Öffentlichkeit gingen keine Stellungnahmen ein, auch die Behörden haben keine Bedenken und die erste Änderung des Bebauungsplanes „Kleinkitzighofen Ost“ wurde beschlossen.

Derzeit wird asphaltiert

Thema war auch der Wirtschaftsweg in Lamerdingen westlich der Bahnlinie, der aktuell asphaltiert wird. Der Weg soll als Verlängerung des Radweges von Buchloe kommend dienen. Beschlossen hat die Baumaßnahme die Jagdgenossenschaft Lamerdingen mit der Gemeinde. Der 3,20 Meter breite Weg wird auf einer Länge von 660 Metern asphaltiert. Im Bereich des Geländes des FSV Lamerdingen werden zudem Ausweichflächen und Parkplätze mit asphaltiert.

Bürgermeister Manuel Fischer informierte über Pläne in den Nachbargemeinden. In Igling wird ein neuer Bebauungsplan für ein Gewerbegebiet nördlich des bestehenden Gewerbegebietes an der B 17 aufgestellt. In Ettringen soll in der Ortsmitte eine bisher teilweise Außenbereichsfläche mit in den Ortskern einbezogen werden. Die Stadt Buchloe plant im Südosten eine Nachverdichtung. So dürfen bestehende eingeschossige Wohngebäude um ein weiteres Vollgeschoss aufgestockt und die Dachneigungen entsprechend angepasst werden.

Dorfbrunnen in Kleinkitzighofen muss saniert werden

Der Dorfbrunnen in Kleinkitzighofen weist Schäden auf, die zum Teil altersbedingt und auch aufgrund der Nutzung entstanden sind. Bei der Begutachtung durch den Steinmetzbetrieb Gabriel Hartmann aus Großkitzighofen wurden sämtliche augenscheinlich notwendige Arbeiten festgehalten und mit einer Schätzung in Höhe von rund 2600 Euro brutto angegeben. Die Gemeinde Lamerdingen hat nun den Steinmetzmeister mit der Sanierung beauftragt. Fischer freute sich über das Engagement in dem Ortsteil: Jagdgenossenschaft, Waldgenossenschaft und Tischtennisverein haben zugesagt, sich an den Kosten für die Restaurierung zu beteiligen.

Neben dem Bau eines Einfamilienhaus Dillishausen und eines in der Gartenstraße in Lamerdingen, wurde in der Sitzung auch der Neubau einer Gewerbehalle und einer Doppelgarage beantragt. In der Gewerbehalle sind Büroräume im Erdgeschoss, sowie die Betriebsleiterwohnung im Obergeschoss vorgesehen. Allen Bauanträgen wurde das Einvernehmen erteilt. Fritz Heim, Mitglied im Gemeinderat und im Musikverein Lamerdingen, bedankte sich in der Sitzung für die Zusage der Gemeinde, das Dirigentenhonorar zu übernehmen.

Lesen Sie auch