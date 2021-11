Mehr Lampen, aber nicht mehr Messgeräte in Lamerdingen

Lamerdinger Gemeinderäte sprechen sich für die Verbesserung der Straßenbeleuchtung aus. Zusätzliche Tempo-Anzeiger werden aber kritisch gesehen.

Von Karola Schenck

22.11.2021 | Stand: 05:00 Uhr

Mit zahlreichen Bau- und Verkehrsangelegenheiten hatte sich der Lamerdinger Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung zu beschäftigen. Doch auch dieses Gremium kam um die aktuell dramatische Entwicklung bei der Corona-Pandemie nicht herum. So wurde darüber abgestimmt, ob weiterhin hybride Sitzungen abgehalten werden sollen, bei denen sowohl eine Teilnahme in Präsenz als auch eine via Internet möglich ist. Für Letztere müsste allerdings die Geschäftsordnung ergänzt werden, was Bürgermeister Manuel Fischer ausdrücklich befürwortete. Die Räte folgten seinem Vorschlag und stimmten geschlossen für die entsprechenden Änderungen. Bei den jüngsten Bürgerversammlungen haben sich Bewohner aller Gemeindeteile darüber beschwert, dass in den Orten zu schnell gefahren werde. Deshalb machte Bürgermeister Fischer den Vorschlag, weitere Geschwindigkeitsmessstationen aufzustellen. So in Dillishausen am Ortseingang aus Richtung Lamerdingen, in Lamerdingen am Ortseingang aus Richtung Dillishausen und am Kindergarten, in Kleinkitzighofen am Ortseingang von Großkitzighofen kommend und in Großkitzighofen an der südlichen Ortseinfahrt von Oberigling kommend. Die Anlagen würden dann zusätzlich zu den fünf bereits vorhandenen Messstationen angeschafft.