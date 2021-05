Am V-Markt in Buchloe soll ein weiteres Zentrum aufgebaut werden. Am ESV-Parkplatz heißt es bislang: alles negativ.

10.05.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Ein weiteres Testzentrum nimmt in den nächsten Tagen auf dem Gelände des Buchloer V-Markts seinen Betrieb auf. Nach Angaben des Marktleiters soll es zwischen westlichem Eingang des V-Markts und dem Baumarkt entstehen.