Mehr Mut zu Unordnung - Es soll mehr grünen in Waal

Beim fünften Treffen zum Gemeindeentwicklungskonzept der Gemeinde Waal geht es um private Gärten. Tipps zur Sicherung von Natur und Artenvielfalt.

08.10.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Vor gut einem Jahr startete das Gemeindeentwicklungskonzept (GEK) mit einer Bürgerbefragung, bei der über 200 Bürgerinnen und Bürger ihre Ideen und Anliegen zur Weiterentwicklung der Marktgemeinde Waal bis 2040 einbringen konnten.

Vier Prozent Grünfläche sind Gärten

Bürgermeister Robert Protschka hatte für das nunmehr fünfte GEK-Treffen einen Vortrag zum Thema „Wert der Privatgärten für die Artenvielfalt“ eingeplant. Gastredner war Robert Eiler, viele Jahre Vorstand des Obst- und Gartenbauvereins. Angesichts der fortschreitenden Monokulturen hat sich Eiler die Frage gestellt, ob wir mit unseren Gärten überhaupt einen Beitrag zu Artenvielfalt und Naturschutz leisten können. Er war bei seiner Recherche selbst erstaunt, dass die Fläche aller privaten Gärten vier Prozent der Landesfläche beträgt, also genauso viel wie alle Naturschutzgebiete in Deutschland zusammen. Es sei also sehr wohl möglich, dass jeder einzelne von uns einen Beitrag gegen das Artensterben leisten kann. Dem einen oder anderen Insekt helfe es schon, wenn man im Herbst nicht alles zurückschneidet oder ein „wildes Eck“ mit Brennnesseln stehenlässt. Totholzhaufen bieten Insekten Schutz. Statt reinen Zierpflanzen werden heimische Wildblumen eher als Nahrungsquelle angenommen. Kornelkirsche, Weide, Vogelbeere und Felsenbirne seien Alternativen zu tristen und für unsere heimischen Arten wertlosen Thujen-Hecken. Natürlich seien auch die Kommunen zum Umdenken bei der Gestaltung von Gemeindeflächen aufgefordert, ergänzte Protschka.

Warnung vor baulichen Fehlentwicklungen

Der zweite Tagesordnungspunkt galt den „Leitlinien für eine qualitätsvolle Ortsentwicklung“. Langsam und unbemerkt können sich Fehler in der Ortsentwicklung von Waal einschleichen. Hier eine Einfriedung durch Gabionen, dort ein Haus, das optisch nicht ins Ortsbild passt. Stefanie Seeholzer vom Planungsbüro „Orte gestalten“ warnt, solche Fehlentwicklungen seien jederzeit möglich. Neue Richtlinien greifen zwar nicht bei Bestandschutz, können aber zum Dialog führen. Viele der Anwesenden sprachen sich für die Entwicklung von Leitlinien durch den Gemeinderat aus.

Transparenz, Beleuchtung und Tempo 30

Eine Bürgerin kritisierte, dass man viele Entscheidungen in der Gemeinde erst erfahre, wenn man nichts mehr ändern könne. Auch fehlte einigen die Transparenz von Entscheidungsprozessen – man fühle sich oft vor vollendete Tatsachen gestellt. Neben der Straßenbeleuchtung war auch Tempo 30 innerorts ein heiß diskutiertes Thema an diesem Abend. Bemängelt wurde auch, dass man nicht wisse, was im Gemeinderat von all den eingebrachten GEK-Vorschlägen bearbeitet oder in die Wege geleitet oder verworfen wurde. Bürgermeister Robert Protschka versprach, vor allem bei den GEK-Entscheidungen, im Vorfeld mehr zu informieren.