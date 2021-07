Einige Bäume in Lindenberg sind in sehr schlechtem Zustand. In der Sitzung geht es auch um ein zu großes Vorhaben in Honsolgen, Molketanks und Spielgruppen.

24.07.2021 | Stand: 05:45 Uhr

Mehrere Bäume im Lindenberger Fischerweg, direkt neben der Gennach, müssen gefällt werden. Andere sind in bedenklichem Zustand und sollen inspiziert und gegebenenfalls zurechtgestutzt werden. Der Bauausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung die Situation zur Kenntnis genommen und bittet den Stadtgärtner, eigenverantwortlich die nötigen Maßnahmen umzusetzen.