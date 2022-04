Die Messe ist gelesen: Mesner verabschieden sich nach vielen Jahren

Die Osterzeit war immer intensiv - da sind sich die ehemaligen Mesner einig. Wie sie sich an die Osterfeste erinnern und worauf sie sich im Ruhestand freuen.

16.04.2022 | Stand: 18:23 Uhr

In einem Punkt sind sich alle drei ehemaligen Mesner einig: Sie freuen sich dieses Jahr auf stressfreie Ostertage, an denen sie zur Abwechslung Zeit für sich und die Familie haben. So sehr Rita Klausner, Eulogius Schweinberger und Maria Knoll vom Fest der Auferstehung Christi schwärmen – die Organisation war doch immer arbeitsintensiv. Nun geben sie zufälligerweise zeitgleich die Arbeit ab und gehen in den Ruhestand: Klausner nach 22 Jahren als Mesnerin und Schweinberger nach 12 Jahren als Mesner in der Marktgemeinde Waal, Knoll nach 17 Jahren als Mesnerin in Lindenberg.

