Anklagen zu den Messerattacken noch im Mai?

Die Ermittlungen zu den Messerattacken in Bad Wörishofen und Wiedergeltingen sind auf der Zielgeraden. Nun ist Detailarbeit angesagt.

03.05.2021 | Stand: 06:08 Uhr

Im März erschütterten zwei grausame Bluttaten die Region: In einer Dorfwirtschaft in der Ortsmitte von Wiedergeltingen erstach in der Nacht zum Samstag, 13. März, ein 50-Jähriger den 51-jährigen Lebensgefährten seiner Ex-Frau. Wenige Tage später, am Sonntag, 28. März, erstach ein 27-Jähriger in einem Arbeiterwohnheim in Bad Wörishofen seine 35-jährigen Freundin auf besonders brutale Weise: Der Körper der Frau war mit mehr als zwei Dutzend Messerstichen verstümmelt worden, dabei wurden offenbar mehrere Messer benutzt.