Mord in Wiedergeltingen: Gab es ein Geständnis?

Der gewaltsame Tod eines Mannes in Wiedergeltingen beschäftigt das Landgericht. 50 Zeugen sollen gehört werden. Dabei geht es um ein entscheidendes Detail.

13.12.2021 | Stand: 18:04 Uhr

Was geschah in der Nacht zum 13. März dieses Jahres im Gasthaus Ritter in Wiedergeltingen? Die erste Strafkammer des Landgerichts Memmingen unter Vorsitz von Richter Christian Liebhardt versucht, Licht ins Dunkel zu bringen. Die wichtigste Frage ist: Hat der 53-jährige Faik B. in dieser Nacht Riccardo L. mit drei Messerstichen ermordet? Staatsanwalt Daniel Theurer wirft dem Angeklagten, der im Kosovo geboren wurde, vor, heimtückisch einen Menschen getötet zu haben. Der Angeklagte gab vor Gericht zwar zu, an diesem Abend vor Ort gewesen zu sein, an die entscheidenden Momente will er sich aber nicht erinnern können.