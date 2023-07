Vonovia investiert 10,5 Millionen Euro in das Buchloer Eisenbahnerviertel. Wie unsere Autorin die Sanierungen einschätzt.

27.07.2023 | Stand: 17:59 Uhr

Viel Geld hat der größte deutsche Wohnbau-Konzern in die Hand genommen, um die in die Jahre gekommenen Mehrfamilienhäuser An der Halde zu sanieren und neue dazu zu bauen. Die damit einhergehenden Mietsteigerungen liegen noch immer in einem moderaten Bereich.

Ergebnis kann sich sehen lassen

Und das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen. Das Viertel An der Halde hat nicht nur energietechnisch, sondern auch optisch von den Baumaßnahmen profitiert – auch wenn der ein oder andere Bewohner den charmanten Gärten von früher nachtrauert.

Sogar Platz für Bienen

Immerhin: Es wurden auch ein paar kleine Gartenbereiche geschaffen, die die Bewohner anmieten können. Selbst ein „Bienenhabitat“ gibt es jetzt.

Einziger Wermutstropfen: Es ist der Stadt Buchloe nicht gelungen, das Unternehmen davon zu überzeugen, Stellplätze in einer Tiefgarage zu schaffen. Dies sollte bei künftigen Anfragen im Auge behalten werden.

