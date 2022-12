Junger Mann flieht vor Verfolgern und erscheint mit Betäubungsmitteln bei der Polizei

Ein 19-Jähriger sucht bei der Polizei in Mindelheim Schutz vor einer Gruppe von Verfolgern. Allerdings hat er Drogen und weitere unerlaubte Gegenstände dabei.

Am Montagabend (26.12.22) floh ein 19-Jähriger an einer Tankstelle in Buchloe mit dem Auto vor einer ihm offensichtlich nicht wohlgesonnenen Gruppe junger Männer.

Diese folgten dem 19-Jährigen und seinen drei Auto-Insassen bis nach Mindelheim und nötigten ihn laut Polizei immer wieder durch dichtes Auffahren, Hupen und Aufblendlicht.

Über einen Freund wurde die Polizeiinspektion Mindelheim informiert. Die Beamten rieten dem Genötigten, zur Dienststelle zu kommen, wo die Verfolger tatsächlich von ihm abließen und in unbekannte Richtung flohen.

Mann zeigt Nötigung an und kommt mit Betäubungsmitteln zur Polizei in Mindelheim

Bei der Anzeigenaufnahme fanden die Beamten allerdings bei dem 19-Jährigen eine geringe Menge Marihuana, einen Crusher, ein Teleskopschlagstock und ein Einhandmesser. Gegen den jungen Mann laufen nun Ermittlungsverfahren nach dem Betäubungsmittel- und dem Waffengesetz.

Nachdem ein Drogenvortest positiv auf THC verlief, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an und leiteten ein Verfahren wegen des Verdachts einer Fahrt unter Drogeneinflusses ein.

Außerdem fanden die Polizisten bei einem der Mitfahrer des 19-Jährigen eine geringe Menge Marihuana, weshalb sie auch gegen den 18-jährigen Freund ein Verfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz einleiteten.

Hinweise zum Verfolgerfahrzeug und dessen Insassen nimmt die Polizeiinspektion Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/7685-0 entgegen.

