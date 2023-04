Missgeschick beim Osterhasenschießen: Trotzdem kommt die Veranstaltung gut an

111 Menschen nahmen beim Osterhasenschießen teil. Die Reservisten freuten sich über das große Interesse. Ein Missgeschick verkomplizierte die Veranstaltung.

16.04.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Ganz schön was los war am Karsamstag beim Osterhasenschießen des Reservistenvereins Buchloe. Mit 111 Teilnehmern wurde das zweitbeste Ergebnis seit Gründung der damaligen Reservistenkameradschaft 1984 erreicht.

Ein wenig getrübt wurde dies alles durch ein technische Missgeschick: Man hatte online Schützenscheiben gekauft, die mit dem Auswertungsgerät der FSG Buchloe nicht kompatibel waren. Und so tat sich Thomas Strobel äußerst schwer, die Scheiben überhaupt auszuwerten. Am Ende schafft er es gerade noch rechtzeitig zur Siegerehrung, die geschossenen 113 Zehner in die richtige Reihenfolge zu bringen.

Rege Teilnahme am Osterhasenschießen erfreut die Reservisten

Vorstand Herbert Strobel entschuldigte sich bei seiner Begrüßung der zahlreich erschienenen Gäste und Mitglieder für diesen Fauxpas. Er bedankte sich für die rege Teilnahme am Osterhasenschießen und begann dann mit der Verlesung der erfolgreichen Schützen. Das beste Ergebnis erzielte mit einem tollen 49,4-Teiler das langjährige Mitglied Manfred Kunert aus Hofstetten-Hagenheim. Auf dem zweiten Platz folgte ihm mit einem 51-Teiler Johann Bigielmajer. Der dritte Platz ging an Neumitglied Markus Kolb, der einen 79,5-Teiler schoss.

Über das große Interesse am Osterhasenschießen freuten sich die Reservisten sehr. Die Mitglieder blicken schon mit Freude auf das Nikolausschießen 2023 in der Hoffnung auf eine ebenso zahlreiche Beteiligung.