Tischtennis: Mit 65 Jahren steht Xaver Eschenlohr noch auf der 1

Xaver Eschenlohr aus Jengen besetzt bei den TTF Bad Wörishofen die Spitzenposition in der Landesliga.

02.05.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Tischtennis ist ein Ausgleichssport, der Tempo und Konzentration beinhaltet. Einer der Topspieler im Allgäu tritt für die TTF Bad Wörishofen an: Xaver Eschenlohr aus Jengen, der in seinem Verein als „Einser“ in der Landesliga West-Südwest spielt.

Eschenlohr kam erstmals als 12-Jähriger mit dem kleinen weißen Ball in Berührung, damals noch auf einer selbst gefertigten Tischtennisplatte. Richtig ins Vereinsleben kam er mit 22 Jahren in der 3. Kreisliga beim FC Jengen, danach zum VfL Buchloe in der 2. Mannschaft. Nach fünf Jahren Kreisliga ging es zum TSV Waal in die 2. Bezirksliga und nach 14 Jahren in Waal gab es beim TV Kaufbeuren eine dreijährige Zwischenstation.

18 Jahre bei den TTF Bad Wörishofen

Seit 2003 spielt Eschenlohr in Bad Wörishofen und seit einigen Jahren als Einser in der Erste Mannschaft – und das mit 65 Jahren. Somit ist er der älteste Einser-Spieler in der Landesliga, zu der auch der TV Waal gehört. Eschenlohr hat dabei Gegner, die vierzig und mehr Jahre jünger sind.

Seine Erfolge auf schwäbischer und bayerischer Ebene sind zahlreich. Auch auf vielen Deutschen- Europa- und Weltmeisterschaften der Senioren hat Eschenlohr, der seit 43 Jahren ohne Pause seinen Sport ausübt, schon mit vielen Siegen teilgenommen.

