Mit breiter Brust durch die Krise

Wolfgang Ohnesorg reagierte unbekümmert, als er zum ersten Mal von Corona hörte. Doch dann stellte die Covid-19-Pandemie auch den UPM-Chef in Ettringen plötzlich vor ganz neue Herausforderungen

Von Alf Geiger

31.01.2021 | Stand: 07:15 Uhr

Papiermachen hat in Ettringen eine lange Tradition: Seit der Standortgründung 1897 prägen Tradition und Fortschritt den Firmenstandort Ettringen. Im Mittelpunkt: Die Papiermaschine 5 der Gebrüder Lang GmbH Papierfabrik in Ettringen, die Magazin- und Zeitungsdruckpapiere mit einer Jahreskapazität von 300 000 Tonnen produziert, feierte 2019 ihre 20-jährige Inbetriebnahme. 250 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen arbeiten im UPM-Werk in Ettringen und sorgen dafür, dass Rollendruckpapiere in Zeitungsdruck- und Verlagshäuser auf der ganzen Welt geliefert werden. Auch die Mindelheimer Zeitung, eine Lokalausgabe der Augsburger Allgemeinen, wird auf Papier aus Ettringen gedruckt. Werkleiter Wolfgang Ohnesorg blickt auf ein turbulentes Jahr 2020 zurück.