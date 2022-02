Mit dem Flexibus rund um Buchloe

Künftig fahren die Kleinbusse bis nach Bad Wörishofen und auch zum Skyline Park. Zwei Haltestellen in Buchloe.

Aus dem benachbarten Unterallgäu kommen die Nutzerinnen und Nutzer des Flexibus-Angebots seit geraumer Zeit auch nach Buchloe. Zwei Haltestellen wurden dazu in der Gennachstadt eingerichtet: eine am Bahnhof, eine andere an der Mindelheimer Straße. Künftig gibt es auch eine Anbindung an die Kneippstadt Bad Wörishofen. Nach einem einstimmigen Beschluss des Ausschusses für Mobilität, Nahverkehr und Verkehrsvernetzung ist dieses Ziel nun in greifbare Nähe gerückt.

Seit April 2021 fährt der Flexibus auch innerhalb von Bad Wörishofen rund 180 verschiedene Punkte auf Wunsch an. In den Nachbargemeinden war die fehlende Anbindung nach Bad Wörishofen einer der Hauptkritikpunkte – vor allem in Rammingen, das eine Kostenbeteiligung am Flexibus seinerzeit abgelehnt hatte.

Auch in Türkheim war es zunächst umstritten, ob sich die Marktgemeinde an den Kosten für den Flexibus beteiligen soll. Als größte Gemeinde im Wertachtal mit mehr als 7200 Einwohnern muss Türkheim auch den größten Batzen Geld in die Hand nehmen. Ähnlich wie in Rammingen sahen die Kritiker in Türkheim kaum einen Vorteil für die örtliche Bevölkerung. Knackpunkt war dabei die fehlende Anbindung nach Bad Wörishofen und Türkheim.

Am Ende hatten aber die Befürworter klar die Nase vorn: Der Türkheimer Gemeinderat gab mit einer Mehrheit von 15:6 „grünes Licht“ für den Flexibus im Wertachtal. Auch die Wertachtal-Gemeinden Ettringen, Amberg und Wiedergeltingen hatten sich zuvor schon bereit erklärt, entsprechend der Einwohnerzahl ihren Anteil zum Defizit beisteuern zu wollen.

Zum 1. April soll nun eine Umstiegsmöglichkeit vom einen in den anderen Flexibus-Knoten geschaffen werden, erläuterte Helmut Höld, der ÖPNV-Beauftragte am Landratsamt Mindelheim.

Dabei handelt es sich um eine gemeinsame Haltestelle, die sowohl vom Flexibus aus dem Knoten Türkheim/Ettringen als auch dem des Knotens Bad Wörishofen angefahren wird, und so den Fahrgästen einen Umstieg und damit Anschluss an den jeweils anderen Knoten ermöglicht. Entstehen soll diese neue Umstiegsmöglichkeit südlich der Autobahnanschlussstelle der A96 bei Irsingen, wo sich die beiden Flexibus-Knoten ohnehin bereits berühren.

Fahrgäste aus dem Knoten Türkheim/Ettringen kommen künftig aber nicht nur nach Bad Wörishofen, sondern können sich ebenfalls ab dem 1. April auch zum Skyline Park bringen lassen.

Kreisrat Stefan Welzel (CSU), zugleich Bürgermeister der Kurstadt, dankte der Verwaltung für die unkomplizierte, gute Vorarbeit für diese Erweiterung. Der Skyline Park sei „prädestiniert, um Verkehre zu generieren“. Damit könnten auch Jüngere an den Flexibus herangeführt werden. Die neue Umsteigemöglichkeit im Irsinger Gewerbegebiet komme dem Bedarf der Nutzer nach. Ettringens Bürgermeister Robert Sturm, selbst bekennender Flexibus-Fan, lobte: „So stelle ich mir erfolgreiches politisches Arbeiten vor.“ Er regte außerdem an, in den Kleinbussen auch Halterungen für Babyschalen einzubauen, um so auch Erwachsenen mit Babys Fahrten im Flexibus zu ermöglichen – und dessen Attraktivität weiter zu steigern.

Kein Konkurrent zum Nahverkehr

Dies befürwortet grundsätzlich auch die Verwaltung. Im Zusammenhang mit den neuen gemeinsamen Haltestellen betont sie aber auch, dass der Flexibus weiterhin primär dazu dienen soll, die Fahrgäste zu den bestehenden Hauptverkehrslinien zu bringen.

Schließlich soll der Flexibus den regulären Nahverkehr nicht kannibalisieren. Ähnlich formulierte es auch der Unterallgäuer Landrat Alex Eder: „Der Flexibus soll kein günstiges Taxi sein.“