Mit Sensenmann und Süßigkeiten - So feiert Buchloe Halloween

Kürbisfratzen, Totenkopfmasken oder Hexen-Antlitz - Halloween hat viele Gesichter, auch in Buchloe. Sogar die Kirche ist mit dabei.

31.10.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Orange leuchtete der Berg Schnitzkürbisse am Buchloer Ortseingang an der Schwabmünchener Straße – zumindest noch Anfang vergangener Woche. Denn je näher der Abend des 31. Oktober, und damit Halloween, rückte, umso mehr schrumpfte er. Viele Buchloerinnen und Buchloer schnappten sich einen der Kürbisse, schnitzten Fratzen in das Gemüse und drapierten die gruseligen Köpfe an ihren Einfahrten oder Haustüren. Die Stadt ist in Halloween-Stimmung – und die Kirche macht mit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.