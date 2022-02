Mit vereister Scheibe unterwegs: Mann fährt gegen geparktes Auto

Buchstäblich den Durchblick verloren hat ein 23-Jähriger Autofahrer in Buchloe.

10.02.2022 | Stand: 13:05 Uhr

Mit vereister Scheibe gegen ein geparktes Auto: Diesen Grund für einen Unfall meldet die Polizei in Buchloe. Am Mittwochfrüh (9. Februar) stieß demnach ein 23-jähriger Mann mit seinem Auto in der Bronnener Straße in Buchloe gegen einen geparkten Pkw.

Er hatte das Fahrzeug übersehen, da er seine Scheibe außen nicht vom Eis befreit hatte und diese zusätzlich innen beschlagen war.

Der Gesamtsachschaden betrug 11.000 Euro. Gegen den unverletzten Verursacher wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

