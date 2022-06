Buchloer Nachsitzerinnen zu Gast im Bundesrat

Die zweitbeste Schülerzeitung Deutschlands kommt aus Buchloe: der „Nachsitzer“ der Mittelschule. Zur Preisverleihung reist ein Teil der Redaktion nach Berlin.

30.06.2022 | Stand: 12:28 Uhr

Buchloe Eine Einladung ins Plenum des Bundesrats ist nicht nur für Schüler, sondern auch für die meisten Staatsbürger nicht alltäglich. Zwei Schülerinnen der Mittelschule Buchloe reisten vergangene Woche in offizieller Mission nach Berlin: Sie nahmen als Vertreterinnen der preisgekrönten Schülerzeitung „Nachsitzer“ die Ehrung in Form einer Urkunde entgegen.

Das zweite Jahr in Folge wird Buchloer Schülerzeitung ausgezeichnet

Wie berichtet, wurde die Schülerzeitung der Mittelschule bereits zum zweiten Mal in Folge auf Bundesebene ausgezeichnet. In diesem Jahr hatten die jungen Redakteure und Redakteurinnen unter der Anleitung von Lehrerin Catharina Mücke den zweiten Platz in ganz Deutschland erreicht. Damit verbunden war eine Einladung nach Berlin zur Preisverleihung.

Die beiden Schülerinnen Julia Floßmann und Antonia Haug kamen in der Hauptstadt jungen Blattmacherinnen und Schülerzeitungsreportern aus der ganzen Bundesrepublik zusammen, heißt es in einer Pressemitteilung. In Berlin hatten die beiden die Möglichkeit, sich unter der Anleitung erfahrener „Kollegen“ in verschiedenen Workshops weiterzubilden.

„Wir haben am Workshop ’Reportagen’ teilgenommen. Dort haben wir einige nette Leute kennengelernt. Außerdem haben wir uns gute und schlechte Reportagen angeschaut und gelernt, was man dabei beachten sollte. Am Ende des Workshops durften wir selbst eine Reportage schreiben“, berichten Julia und Antonia.

"Nachsitzer"-Macherinnen erkunden Berlin

Gemeinsam mit ihrer Lehrerin Catharina Mücke hatten die beiden auch ein wenig Zeit, die Hauptstadt zu erkunden. Auf dem Programm standen unter anderem ein Besuch an der East Side Gallery, am berühmten Checkpoint Charlie, sowie Shopping am Alexanderplatz im Zentrum Berlins.

Am dritten und letzten Tag stand das Highlight der Fahrt auf dem Programm: die Überreichung der Urkunde für die zweitbeste Schülerzeitung einer Mittelschule in Deutschland. Dazu waren Julia Floßmann und Antonia Haug in das Plenum des Bundesrats eingeladen worden. Die Moderatorin der Preisverleihung würdigte in ihrer kurzen Ansprache die Ausgabe des „Nachsitzers“. Danach händigte sie Julia und Antonia die Urkunde aus.

„Der Besuch in Berlin war eindrucksvoll“, sagte Lehrerin Catharina Mücke. „Julia und Antonia haben viel zum Gelingen der Schülerzeitung beigetragen. Sie haben den Preis stellvertretend für unser tolles Team entgegengenommen. Die Auszeichnung gehört deswegen auch den anderen Schülerinnen und Schülern, die an der Ausgabe des „Nachsitzers“ beteiligt waren“, betonte sie.

Julia Floßmann und Antonia Haug wird der Besuch im Bundesrat sicher in bester Erinnerung bleiben. „Wir hatten drei sehr schöne und besondere Tage in Berlin“, fassten sie ihre Erlebnisse zusammen.

