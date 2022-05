Von Automobilkauffrau bis Zimmerer: Das ist beim Berufsinfotag in Buchloe geboten

40 Betriebe und Berufsfachschulen informieren Schüler am 7. Mai in Buchloe über 91 Ausbildungsberufe. Warum der Berufsinfotag auch für Betriebe wichtig ist.

Was sind meine Interessen? Welcher Beruf passt zu mir? Wo kann ich mich in der Umgebung für einen Ausbildungsplatz bewerben? Diesen und weiteren Fragen können Schülerinnen und Schüler beim Berufsinfotag auf den Grund gehen, den die Mittelschule Buchloe zum achten Mal organisiert: am Samstag, 7. Mai, ab 9.30 Uhr in der Dreifachturnhalle.

Nach zwei Jahren Corona-Pause findet der Berufsinfotag in Buchloe wieder statt

Zwei Jahre hat die Veranstaltung coronabedingt pausiert. Auf Wunsch der Eltern kehrt der Berufsinfotag dieses Jahr zurück, teilte Schulleiter Günter Frank bei der Sitzung des Mittelschulverbands mit. „Es sind alle umliegenden Schulen eingeladen“, sagte Frank. Die Besucher können an den Ständen mit Vertreterinnen und Vertretern von rund 40 Betrieben und Berufsfachschulen aus der Umgebung ins Gespräch kommen – etwa mit Auto Singer, Franz Mensch, Rudolf Hörmann oder den Senioren- und Pflegeheimen in Waal und Buchloe.

Wer gerne mit Menschen arbeiten möchte, sich für einen Handwerksberuf interessiert oder ein Freiwilliges Soziales Jahr machen möchte, wird beim Berufsinfotag gleichermaßen fündig. Es sind 91 verschiedene Ausbildungsberufe vertreten – von Automobilkauffrau über Fachinformatiker und Köchin bis Zimmerer.

"Eine gute Ausbildung ist die Investition in die Zukunft"

„Der Berufsinformationstag an der Mittelschule Buchloe bringt zusammen, was zusammengehört: Jugendliche, die ihren Weg ins Berufsleben suchen und Unternehmen, die Nachwuchs suchen“, schreibt Robert Pöschl, Buchloes Bürgermeister und Schirmherr der Veranstaltung, in seinem Grußwort. Die Veranstaltung setze wichtige Impulse und Pöschl ist froh, dass sie dieses Jahr wieder stattfinden kann, denn „eine gute Ausbildung ist die Investition in die Zukunft“.

Dafür, dass die Veranstaltung stattfindet, hat maßgeblich Projektleiterin Josefine Löffler gesorgt. Wie die Buchloerin mitteilt, haben die Planungen schon im Herbst vergangenen Jahres begonnen. Da damals noch nicht sicher war, wie sich die Pandemie entwickelt, wurde die Messe von der Aula der Mittelschule in die Dreifachturnhalle verlagert. „Nun gibt es keine Corona-Einschränkungen mehr“, sagt Löffler. Die neue Turnhalle biete einen großen Rahmen mit Platz für viele Besucher – auch von anderen Schulen und umliegenden Orten. Da die Ausbildungen bereits im September beginnen, hätten viele Betriebe schon Azubis eingestellt. Die Schüler können sich jedoch schon frühzeitig über Ausbildungen informieren und sich für 2023 bewerben.

Berufsinfotag wichtige Plattform für Buchloer Arbeitgeber

„Für uns ist das eine ganz wichtige Plattform“, sagt Susanne Gabriel von der gleichnamigen Buchloer Baufirma über den Berufsinfotag. Bauberufe seien bei Jugendlichen nicht besonders gefragt, darum habe die Firma Gabriel auch für dieses Jahr noch freie Plätze. „Handwerker werden immer gesucht“, teilt Susanne Gabriel mit und fügt an, dass jungen Leuten mit guter handwerklicher Ausbildung heutzutage alle Wege offenstehen. Das Bauunternehmen informiert am Samstag beim Berufsinfotag über die Ausbildungen zum Kanal- und Straßenbauer sowie zum Zimmerer.

Auch die Stadt Buchloe wird als Arbeitgeber vertreten sein: mit den Kindertagesstätten. Wie Markus Salger mitteilt, werden die Ausbildungen zur Erzieherin und zum Kinderpfleger vorgestellt sowie die verschiedenen Praktikumsangebote (Bufdi, FOS und Schnupperpraktikum) erläutert. Vor Ort sein werde unter anderem Tanja Sattelmayer, die Leiterin der Kita St. Antonia. „Wir erwarten uns, mit den jungen Leuten in Kontakt zu kommen“, sagt Salger und fügt hinzu „dadurch, dass wir mit erfahrenen Fachkräften vor Ort sind, können wir den Interessierten Informationen und Tipps aus erster Hand bieten.“ Im pädagogischen Bereich sei Personal seit Jahren sehr gefragt. Die Stadt Buchloe wachse kontinuierlich und habe somit immer Bedarf an Fachkräften für die Kita und den Hort.

