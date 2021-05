Musiker Stephan Schludi will mit seinem neuen Studioalbum „S’ Leben is bunt“ Optimismus verbreiten. Warum er im Dialekt singt und was ihn trotz Corona inspiriert.

03.05.2021 | Stand: 18:07 Uhr

„Ich hoffe, dass man die Texte auch in Schwaben versteht“, sagt Musiker Stephan Schludi. Geboren und aufgewachsen ist der 55-Jährige, der seit Kurzem in Honsolgen wohnt, nämlich im niederbayerischen Metten. Und das hört man den zehn Liedern seines neuen Albums „S’ Leben is bunt“ auch an.