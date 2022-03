Der Todestag der rührigen Waaler Missionarin und Oberin, Mutter Benedicta Riepp, jährt sich zum 160. Mal. Was in der Marktgemeinde noch heute an sie erinnert.

14.03.2022 | Stand: 16:00 Uhr

Zum 160. Mal jährt sich am 15. März 2022 der Todestag von Sybilla Riepp (1825 bis 1862). Die aus Waal stammende Ordensfrau wirkte im 19. Jahrhundert unter dem Namen Mutter Benedicta Riepp als Missionarin und Oberin in Nordamerika. Die mutige und außergewöhnliche Frau wurde nur 36 Jahre alt.