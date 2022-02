Autofahrer bedrängt Fußgängerin mit Fahrzeug

Eine Fußgängerin überquert in Buchloe eine Einfahrt. Einem Autofahrer kann offenbar nicht so lange warten und fährt nah an die Frau heran. Das hat nun Folgen.

Ein Autofahrer in Buchloe hat am Montag eine 45-jährige Frau an einer Einfahrt durch dichtes Auffahren zum Weitergehen genötigt.

Als die Frau eine Einfahrt auf dem Gehweg in der Bahnhofsstraße querte, war ein Autofahrer offenbar ungeduldig und fuhr sehr nah an sie heran, um sie so zum Weitergehen zu animieren. (Lesen Sie auch: Raser in Lamerdingen mit 147 km/h erwischt)

Die Frau ließ sich das nicht gefallen und erstattete bei der Buchloer Polizei Strafanzeige wegen Nötigung. Das Kennzeichen des rabiaten Fahrers ist bekannt. Die Ermittlungen laufen.

