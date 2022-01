Nach 50 Jahren gibt Organist in Honsolgen den Schlüssel weiter

Reinhold Geiger prägte als Chorleiter und an der Orgel seit 1971 die Gottesdienste in der Honsolgener Kirche Sankt Alban musikalisch.

17.01.2022 | Stand: 10:00 Uhr

Zum neuen Jahr endete nach 50 Jahren die Ära, in der Reinhold Geiger als Kirchenmusiker die Gottesdienste in Honsolgen begleitet hatte. Beim Neujahrsgottesdienst wurde er nun offiziell verabschiedet. Begonnen hatte er seinen Dienst in Sankt Alban am 17. September 1971.

Damals wurde er Nachfolger seines Vaters, der kurz zuvor gestorben war. Fast schon automatisch übernahm er auch den Kirchenchor und Sängerbund Honsolgen, wofür ihm Pfarrer Dieter Zitzler und der Vorsitzende des Sängerbundes, Franz-Xaver Lang, herzlich dankten. 50 Jahre lang habe Geiger mit bewundernswerter Zuverlässigkeit die Gottesdienste und kirchlichen Feiern musikalisch gestaltet. Dass diese Aufgabe für ihn nicht einfach ein „Job“ war, sondern eine Berufung, habe man dabei stets gespürt. Anders wäre diese lange Dienstzeit wohl auch nicht möglich gewesen. Der Dank der Pfarrgemeinde galt auch seiner Frau und seiner Familie, die seinen Dienst als Organist, der ja vor allem an den Wochenenden gefragt war, mitgetragen haben.

Geigers Chor gestaltete den Gottesdienst mit, bei dem ihm Erinnerungsgeschenke übergeben wurden. Die eigentliche Verabschiedung war bei einem Pfarrfamilienabend im Januar geplant. Dieser wird auf „bessere Zeiten“ verschoben, in denen die Coronaauflagen eine wirkliche Feier ermöglichen.

Glücklicherweise wurde mit Kerstin Klotz eine kompetente Nachfolgerin als Organisten gefunden. Der Chor sucht allerdings immer noch eine neue Leitung. Beim Gottesdienst bekam Kerstin Klotz den Kirchenschlüssel ganz offiziell vom scheidenden Organisten Geiger überreicht. Pfarrer Zitzler wünschte ihr viel Freude und Gottes Segen für ihren musikalischen Dienst in der Gemeinde.