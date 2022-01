Siegfried Altheimer gibt sein Amt als Kirchenorganist in Eurishofen mit 87 Jahren ab. Jetzt wird ein Nachfolger gesucht.

24.01.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Er war die Zuverlässigkeit in Person: Siegfried Altheimer, der langjährige Organist der Pfarrei St. Dionysius Eurishofen. 52 Jahre lang versah er seinen Dienst an der Kirchenorgel. „Nun“, erklärte der 87-Jährige, „sei es an der Zeit diese Aufgabe in jüngere Hände zu übergeben“. Pfarrer Jah Forma und die Eurishofener Kirchengemeinde verabschiedeten Siegfried Altheimer.