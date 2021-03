Nach der Bluttat in Wiedergeltingen: Polizei sucht Zeugen

Nach der Bluttat in Wiedergeltingen am Samstagmorgen sucht die Polizei Zeugen. Wer hat etwas beobachtet?

Nach einem Messerangriff in Wiedergeltingen ist am frühen Samstagmorgen ein 51-Jähriger gestorben. Mitbewohner fanden den schwerstverletzten Mann im Flur einer Wohnung. Der Mann starb noch vor Eintreffen des Notarztes.

Bei ersten Ermittlungen der Kripo Memmingen ergab sich ein Tatverdacht gegen einen 50-Jährigen. Dieser wurde am Samstag gegen 10.30 Uhr im Buchloer Stadtgebiet festgenommen. Am Dienstag hat eine Hundertschaft der Bereitschaftspolizei Dachau zwischen Wiedergeltingen und Buchloe nach der Tatwaffe gesucht. Auch Polizeitaucher sind an dem Einsatz beteiligt. Sie suchten in einem Weiher nach der Tatwaffe, einem Messer. Ob es gefunden wurde, ist bisher nicht bekannt.

Polizei sucht Hinweise nach Bluttat in Wiedergeltingen

Zur Klärung der Hintergründe der Tat bitten die Staatsanwaltschaft Memmingen und die Kripo Memmingen um Mithilfe:

Wer hat in der Zeit von Freitag, 12. März 2021, ab 19 Uhr bis Samstag, 13. März 2021, gegen 5.30 Uhr im Bereich Wiedergeltingen, Mindelheimer Straße 1, Gasthaus Ritter, einen Mann beobachtet, der sich auffällig verhielt oder sich länger in diesem Bereich zu Fuß aufhielt?

Wer hat am Samstag, 13. März 2021, zwischen 5.30 Uhr und 10.30 Uhr einen Mann beobachtet, der von Wiedergeltingen nach Buchloe zu Fuß unterwegs war?

Wem ist im Stadtgebiet Buchloe am Samstag ein Mann aufgefallen, dessen Kleidung auffallend durchnässt war?

Wem fiel im Bereich Wiedergeltingen/Buchloe ein offensichtlich wahllos weggeworfenes Messer auf?

Die Polizei startete am Dienstag eine Suchaktion nach dem Messer, das der mutmaßliche Täter bei seiner Flucht Samstagfrüh von Wiedergeltingen nach Buchloe wohl weggeworfen hat. Bild: Karin Hehl

Beschreibung des Tatverdächtigen

Die Polizei beschreibt den tatverdächtigen 50-Jährigen wie folgt: Kräftige Statur, 1,83 Meter groß, hat kurze, nach oben stehende dunkelblonde Haare und trägt eine Brille. Zur Tatzeit und während der unmittelbaren Flucht trug er laut Polizei eine schwarze Jeans, schwarze, knöchelhohe Winterschuhe und einen schwarzen Blouson. Seine Kleidung müsste nach der Tat vor allem an den Beinen stark durchnässt und sehr auffällig gewesen sein.

Zum Zeitpunkt der Festnahme in Buchloe im Bereich der Landsberger Straße hatte er seine Kleidung bereits gewechselt. Wo er sich umgezogen hat, weiß die Polizei bislang nicht. Die Kleidung, die er zum Tatzeitpunkt getragen hat, trug er in einer Plastiktüte des Supermarktes "Norma" mit sich. Bei der Festnahme trug er eine verwaschene Bluejeans, beige Stiefel und einen dunkelblauen Kapuzenpulli mit Reisverschluss. (Lesen Sie auch: Wiedergeltingen: Gemeinde nach Bluttat unter Schock)

Zeugenhinweise nehmen die Memminger Kripo unter Telefon 08331/100-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.