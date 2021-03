Nach Messer-Attacke in Wiedergeltingen: Verdächtiger wurde dem Haftrichter vorgeführt

Bluttat in Wiedergeltingen bei Buchloe: Ein 51-Jähriger stirbt nach einer Messerattacke. Kurz darauf hat die Polizei bei der Fahndung nach dem Täter Erfolg.

14.03.2021 | Stand: 23:52 Uhr

Update, Sonntag, 14. März, 16.25 Uhr: Nach der tödlichen Messerattacke auf einen 51 Jahre alten Mann im Landkreis Unterallgäu ist am Sonntag Haftbefehl gegen einen 50-jährigen Verdächtigen erlassen worden, wie die Polizei mitteilte.

Mitbewohner hatten den 51-Jährigen am frühen Samstagmorgen liegend und schwer verletzt im Flur einer Wohnung in Wiedergeltingen gefunden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation sei er noch vor Eintreffen des Notarztes verstorben.

Update, Sonntag, 14. März, 12.15 Uhr: Nach der tödlichen Messerattacke auf einen 51 Jahre alten Mann im Landkreis Unterallgäu ist der Tatverdächtige am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt worden, wie die Polizei mitteilte.

Die ersten Ermittlungen hätten einen Tatverdacht gegen einen im Kosovo geborenen Mann ergeben. Er wurde in Buchloe (Kreis Ostallgäu) festgenommen. Der 50-Jährige machte nach Polizeiangaben zunächst keine Angaben zur Sache. Die Hintergründe des tödlichen Messerangriffs waren zunächst ebenso unklar wie die Beziehung, in der die beiden Männer zu einander standen.

Bluttat in Wiedergeltingen - Mitbewohner finden schwer verletzten Mann

Zu einem tödlichen Messerangriff in Wiedergeltingen (Landkreis Unterallgäu) ist es nach Angaben der Polizei am Samstag in den frühen Morgenstunden am Samstag gekommen. Mitbewohner fanden einen 51-jährigen schwerstverletzten Mann im Flur einer Wohnung. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen starb das Opfer noch bevor der Notarzt am Tatort eintraf.

Polizei nimmt Tatverdächtigen am Samstagvormittag fest

Lesen Sie auch

Schockierende Tat Amokfahrt in Trier: Verdächtiger in U-Haft - bewegendes Gedenken in der Stadt

Die ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei Memmingen ergaben einen Tatverdacht gegen einen 50-Jährigen. Eine Fahndung nach dem mutmasslichen Täter war am Samstagvormittag erfolgreich. Beamte nahmen den 50-Jährigen im nahen Buchloe fest, er wird am Sonntag dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Neu-Ulm vorgeführt. Dieser entscheidet dann über die Haftfrage.

Da der 50-Jährige gegenüber der Polizei keine Angaben macht, ist die Grund für den tödlichen Streit noch nicht geklärt. Die Ermittlungen hat die Memminger Kripo übernommen.

Lesen Sie auch: Familiendrama in München: Ein Vater stürzte mit seiner Tochter aus dem Fenster einer Schule. "Wir haben ein Tötungsdelikt", so die Polizei.