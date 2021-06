Alle Buchloer Apotheken beteiligen sich an der Umstellung. Was passiert, wenn das System in die Knie geht und warum auch der gelbe Impfpass nach wie vor gilt.

16.06.2021 | Stand: 05:30 Uhr

Schlangestehen vor Apotheken ist in diesen Zeiten keine Seltenheit. Etwas länger als gewöhnlich waren die Schlangen jedoch in den vergangenen Tagen: Seit Montag stellen alle vier Apotheken in Buchloe den notwendigen QR-Code für den digitalen Impfpass fürs Smartphone aus. Und die Nachfrage ist hoch.