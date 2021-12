Nachhaltigkeit: Fuchstal gehört zu den Besten in Deutschland

Die Kommune aus dem Buchloer Umland ist unter den Finalisten des 14. Deutschen Nachhaltigkeitspreises. Die Verleihung findet am Freitag in Düsseldorf statt.

01.12.2021 | Stand: 05:00 Uhr

Die Gemeinde Fuchstal gehört zu den vier Finalisten des 14. Deutschen Nachhaltigkeitspreises als „Leuchttürme der kommunalen Transformation“. Mitbewerber in der Kategorie Kleinstädte sind das niederbayerische Ascha, Markt Oberelsbach in Unterfranken und Flecken Steyerberg in Niedersachsen. An der Preisverleihung am Freitag, 3. Dezember, in Düsseldorf nehmen Geschäftsstellenleiter Gerhard Schmid und er selbst teil, informierte Bürgermeister Erwin Karg in der jüngsten Fuchstaler Gemeinderatssitzung. Weitere Themen waren:

Bahnübergang: Mit einer Halbschranke technisch gesichert wird der Bahnübergang an der Verbindungsstraße von Leeder zur B17. Dies gab Karg bekannt. Die Ausführung ist für das Jahr 2024 vorgesehen. Bisher kommt bei jeder Zugdurchfahrt eine Sicherheitskraft und nimmt die Absperrung mit Leine und Warnpyramide vor. (Auch interessant: Fahrplanwechsel der Bahn am 12. Dezember - Das ändert sich)

Fernwärme: Erhöht werden die seit 2012 unverändert geltenden Preise der Fuchstaler Fernwärmeversorgung um durchschnittlich 8,5 Prozent. Für die Megawattstunde Wärmelieferung ist künftig einschließlich der Mehrwertsteuer ein Arbeitspreis von 71,40 Euro zu zahlen. Hinzu kommen der noch stärker erhöhte, gestaffelte Grundbetrag und der Messpreis. Bei Neuanschlüssen sind die preislich um 15 Prozent gestiegenen Baukostenzuschüsse und Hausanschlussgebühren zu entrichten.

Die Preisliste wird dem Gemeinderat in einem Jahr erneut zur Überprüfung vorgelegt. Karg bezeichnete den Anschluss an die Fernwärme als Privileg. Und an Gemeinderat Anton Weinholzner gerichtet, der im Gebiet Ascherfeld zwischen zwei bereits angeschlossenen Bereichen wohnt, meinte Karg, auch er werde in den Genuss kommen. Weinholzner erwiderte, dies werde hoffentlich noch vor der nächsten Erhöhung geschehen.

