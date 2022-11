Die Vorbereitungen in der Buchloer Bahnhofstraße laufen auf Hochtouren

Bei der Nacht der Lichter am Freitag, 18. November, können die Menschen in Buchloe länger einkaufen als gewohnt. Daher wird die Innenstadt für Autos gesperrt.

17.11.2022 | Stand: 17:31 Uhr

Die Aufbauarbeiten für die Nacht der Lichter in Buchloe sind in vollem Gange. Die Absperrungen in der Innenstadt stehen schon bereit – Bahnhof- und Hindenburgstraße sind am Freitag zwischen 14 und 23 Uhr für Autos tabu. Und auch in den Läden, wie etwa bei Haushaltswaren Greif, liegen die Vorbereitungen auf das Weihnachtsgeschäft in den finalen Zügen.

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Buchloe informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Buchloe".

Bei Haushaltswaren Greif gibt es im Weihnachts-Zimmer allerlei rund um Heilig Abend. Bild: Matthias Kleber

Nacht der Lichter 2022 in Buchloe - Punsch und Glühwein beim Shopping

Bleibt zu hoffen, dass auch das Wetter am Freitagabend mitspielt und die Besucherinnen und Besucher entspannt von Laden zu Laden tingeln und sich dabei den ein oder anderen Glühwein oder Punsch einverleiben können.

Lesen Sie auch: Einkaufen im Kerzenschein - Nacht der Lichter geht in die nächste Runde