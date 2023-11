Nächster Anlauf für Rotorblätter in Fuchstal

Die in Leeder angelieferten Windräder-Flügel haben einen Riss. Ende November sollen die neuen Anlagen fertiggestellt sein. Es gibt aber noch offene Fragen.

11.11.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Zumindest die zahlreichen Schaulustigen, die im Sommer den Transport der 78 Meter langen Rotorblätter für die drei neuen Windkraftanlagen im Gemeindewald durch Leeder verfolgt hatten, können sich freuen. Denn voraussichtlich ab Ende November wird es eine Neuauflage geben, da die defekten neun Flügel ausgetauscht werden. Es gibt aber noch offene Fragen.

Angelieferte Blätter hatten 1,5 Meter langen Riss

Wie berichtet, hatte eine Untersuchung mithilfe eines Endoskops im Oktober ergeben, dass alle bis dahin angelieferten Blätter einen etwa 1,5 Meter langen Riss aufweisen – sechs von ihnen waren da an den ersten beiden Standorten bereits montiert. Wie das Landsberger Ingenieurbüro Sing nun auch den über 200 Kommanditistinnen und Kommanditisten mitgeteilt hat, habe der Hersteller Enercon entschieden, in Hinblick auf die ungünstige Witterung auf eine Reparatur an Ort und Stelle zu verzichten, denn das würde zu lange dauern.

Beschädigungen beim Transport verursacht

Da die Beschädigungen beim Transport verursacht worden waren, habe man mittlerweile die Logistik geändert und erfolgreiche Testfahrten gemacht, eine Erprobung laufe noch. Unter Umständen bereits ab kommender Woche könnten Transportfahrten in Richtung Fuchstal beginnen.

Allerdings sei, so die Information des Büros Sing, momentan noch nicht klar, ab wann der Selbstfahrer für den Weitertransport von der Lagerfläche westlich des Bahnübergangs zu den Baustellen und ein Kran zur Montage zur Verfügung stehen. Zumindest werde spätestens ab dem 27. November in der Bahnhofstraße und Weldener Straße in Leeder wieder ein absolutes Halteverbot eingerichtet.

Zurück nach Cuxhaven

Der aktuelle große Kran werde abgezogen, da er für die Montage von Generatoren andernorts benötigt werde. Die defekten Rotorblätter werde man an den Ausgangshafen in Cuxhaven zurückbringen, wo diese repariert würden. Da aber die Fertigstellung der drei Anlagen vorrangig sei, werde dieser Rücktransport erst im neuen Jahr erfolgen. In der Zwischenzeit würden die defekten Blätter an den Baustellen auf speziellen Gestellen gestapelt.

Auf Nachfrage unserer Redaktion teilte Pia Zordick vom Büro Sing mit, dass man mit Enercon einen festen Termin für die Inbetriebnahme der Anlagen vereinbart habe. Sollte dieser aus Gründen, die die Firma zu vertreten hat, nicht eingehalten werden, bestehe ein Anspruch auf Entschädigung. Die Arbeiten an der Technik in den Türmen seien wegen der Problematik mit den Beschädigungen in der letzten Zeit zwar nicht mit Hochdruck betrieben worden, bis zur Montage der neuen Rotorblätter seien sie aber auf jeden Fall abgeschlossen. Dann könne unmittelbar mit einer Inbetriebnahme gerechnet werden.

Demontage der beschädigten Flügel an der zweiten Anlage ist erfolgt

Die Demontage der beschädigten Flügel an der zweiten Anlage ist erfolgt, nicht jedoch am ersten Standort. Dazu wehe der Wind derzeit zu kräftig, sagt Zordick. Und das zur Zufriedenheit der Verantwortlichen in der Gemeinde Fuchstal und den weiteren Beteiligten. An den bestehenden vier Windkraftanlagen im Staatsforst sei schon jetzt nahezu das Jahressoll von 24,3 Millionen Kilowattstunden an erzeugtem Strom erreicht, sodass ein Rekordergebnis möglich erscheint.