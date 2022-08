Rollerfahrer verunglückt bei Bronnen tödlich

Ein Roller und ein Auto stoßen an der Kreuzung beim Bronner Weiher zusammen. Ein Sachverständiger rekonstruiert den Unfallhergang.

21.08.2022 | Stand: 15:40 Uhr

Tödlich verunglückt ist am Sonntagnachmittag ein Rollerfahrer nach einem Zusammenstoß mit einem Auto. Der Unfall ereignete sich an der Ortsverbindungsstraße zwischen Honsolgen und Bronnen in Höhe der Bronner Weihers an der Abzweigung nach Landsberg (Landkreis Ostallgäu).

Weitere Person schwer verletzt in Klinik geflogen

Schwer verletzt wurde nach ersten Angaben der Rettungskräfte bei dem Zusammenstoß auch eine weitere Person, die auf dem Roller saß. Die schwer verletzte Person wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Rollerfahrer verunglückt tödlich: Sachverständiger wird hinzugezogen

Nach Angaben der Rettungskräfte war es kurz vor 14 Uhr an der Kreuzung in Höhe des Bronner Weihers zu dem Zusammenstoß gekommen.

Um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren, wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, hieß es seitens der Rettungskräfte. Die Polizei ermittelt. Die Ortsverbindungsstraße wurde gesperrt.