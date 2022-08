Neue Brücke und Bushaltestelle in Waal geplant

Mehr Sicherheit für die Fußgänger in Waal. Die Kosten der Baumaßnahmen liegen bei 1,2 Millionen Euro. Gemeinde rechnet mit Zuschüssen. Baubeginn: Frühjahr 2023.

24.08.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Premiere in Waal: Erstmals tagten die Gemeinderäte hybrid, waren also persönlich anwesend oder schalteten sich online dazu. Hintergrund der Hybrid-Sitzung war der gewählte Termin mitten in den Sommerferien. Weil einige Räte in Urlaub waren, fürchtete Bürgermeister Robert Protschka um die Beschlussfähigkeit des 14-köpfigen Gremiums. Letztlich nahmen zwölf Räte an der Sitzung teil. Sie befassten sich unter anderem mit dem Neubau der Singoldbrücke an der Emmenhausener Straße und mit der Neugestaltung der Bushaltestelle an der Ritter-von-Herkomer-Straße. Die Regierung von Schwaben fördert diese Baumaßnahmen; jedoch müssen die entsprechenden Förderanträge vor dem 1. September gestellt werden.

