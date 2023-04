Neue Kinderarztpraxis in Buchloe eingeweiht

Die Kinderarztpraxis öffnet am 2. Mai. Die beiden Sektoren „ambulant und stationär“ werden wieder zusammengelegt. So ist eine Behandlung 24 Stunden am Tag möglich.

20.04.2023 | Stand: 17:03 Uhr

Bücher mit den Titeln „Jim Knopf“, „Fünf Freunde“ und „Was ist Was“ ragen aus dem Regal. Auf einem Spielteppich steht eine kleine Eisenbahn aus Holz. Noch sehen die Spielsachen neu und unbenutzt aus. Doch das dürfte sich bald ändern: Am Mittwoch wurde die Kinderarztpraxis in der Klinik St. Josef eingeweiht, die Eröffnung steht kurz bevor.

MVZ großer Schritt Richtung passgenaue Versorgung von Kindern und Jugendlichen

In dem Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) für Kinder- und Jugendmedizin wird der stationäre und ambulante Sektor zusammengelegt. Somit können die jungen Patientinnen und Patienten künftig 24 Stunden am Tag versorgt werden. „Ich hoffe, dass intersektorale Zusammenarbeit in Zukunft weiter gefördert wird“, sagte die Ostallgäuer Landrätin Maria Rita Zinnecker bei der Einweihung. Viele Praxen würden zurzeit aufhören, daher sei die MVZ ein großer Schritt in Richtung passgenaue Versorgung von Kindern und Jugendlichen.

„Es gibt zurzeit wenig Momente, in denen man froh sein kann. Aber heute ist ein glücklicher Tag“, sagte Andreas Kutschker, Vorstand der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren. Bürgermeister Robert Pöschl erinnerte an den plötzlichen Tod von der ehemaligen Kinderärztin Dr. Anne Frank im Jahr 2014. Seitdem habe es eine Versorgungslücke in Buchloe gegeben. Mit 21.300 Einwohnern sei die Verwaltungsgemeinschaft Buchloe die größte in Bayern, allein 2022 habe es 204 Geburten gegeben. „Buchloe ist eine wachsende Region, die junge Familien anzieht“, sagte auch Landtagsabgeordnete Angelika Schorer. Kinderarzt Andreas Daudt könne daher lange bleiben – es werde genug Arbeit geben.

Eröffnung der Kinderarztpraxis am 2. Mai

Fotograf Christoph Jorda stellte anlässlich der Einweihung einige seiner Werke aus. „Hier haben die Bilder einen tieferen Sinn, als in irgendwelchen Galerien“, sagte er.

Bis zum 2. Mai wird es noch dauern, ehe sich auf den noch leeren Schreibtischen Patientenaktion stapeln werden. Dann eröffnet die Praxis. Unter der Telefonnummer 08241/9964962 können schon jetzt Termine mit Kinderarzt Andreas Daudt vereinbart werden.