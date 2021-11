In den Buchloer Gewerbegebieten stehen Veränderungen an. Mit dem Aldi-Neubau soll es bald losgehen. Was die Räte an einem 20 Meter hohen Werbeturm auszusetzen haben.

10.11.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Dass in Buchloe an allen Ecken und Enden gebaut wird, sieht man schon von Weitem: Kräne recken sich überall in die Höhe. Auch in den Gewerbegebieten geht es demnächst wieder rund. Dort sind mehrere Neubauten geplant. Der Bauausschuss befasste sich am Dienstagabend mit einigen davon.