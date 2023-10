Neue Praktikantin bringt frischen Wind ins Buchloer Juze

Wegen Personalmangels war es im Sommer ruhiger im Juze. Jetzt ist das Team wieder breiter aufgestellt und plant einige Aktionen - auch speziell für Mädels

16.10.2023 | Stand: 16:39 Uhr

Gute Nachricht für die Buchloer Jugend: Das Juze-Team ist personell verstärkt und voller Tatendrang. Im Herbst und Winter sind schon einige Events geplant - von Hallensport, über Halloweenparty bis Mädelsabende. Denn mit der neuen Praktikantin Jolina Schneider gibt es nach längerer Zeit wieder eine weibliche Betreuerin, die sich speziell um die Bedürfnisse der Mädchen kümmert.

Jolina Schneider absolviert ihr Praxisjahr der Erzieherausbildung im Juze Buchloe

"Wir waren zwei Jahre nur ein Männerteam", sagt Stadtjugendpfleger Hans-Jürgen Mayer. Eine Bezugsperson für die weiblichen Jugendlichen habe total gefehlt. Daher habe er sich sehr gefreut, als sich Jolina Schneider für ein einjähriges Praktikum beworben hat. Die 23-Jährige steckt gerade mitten in ihrer Ausbildung zur Erzieherin. Aktuell ist sie im Praxisjahr, "das ist die Phase, wo man sich nochmal beweisen muss", erklärt sie. Also raus aus der Berufsschule und rein ins Arbeitsleben. Dafür hat sie das Jugendzentrum auserkoren, weil sie sich für Jugendarbeit interessiere. Beim Aufwachsen in Buchloe habe sie die Erfahrung gemacht, dass zu wenig für die Jugend gemacht werde. "Jetzt bin ich in einem Alter, wo ich das ändern kann."

Gerade die Betreuung der Mädels im Juze sei ihr ein Anliegen. Denn für viele weibliche Heranwachsende sei es schwierig, ihre Sorgen Männern anzuvertrauen. Durch den geringen Altersunterschied habe Jolina Schneider gleich einen Draht gefunden. Dabei helfen sicher auch die Mädelsabende, die sie regelmäßig auf die Beine stellt. Filme schauen, gemeinsam kochen oder alkoholfreie Cocktails mixen - es wird gemacht, was die Jugendlichen wollen. Die Aktivitäten seien fester Bestandtteil ihres Praktikums und werden am Ende auch benotet.

Personallage im Jugendzentrum hat sich entspannt

Insgesamt ist wieder mehr geplant, da sich die Personallage nach Engpässen im Sommer nun entspannt hat. Das zeigt sich im Programm: Donnerstags hat das Juze wieder bis 20 Uhr geöffnet und der Hallensport hat wieder begonnen. Was gemacht wird, entscheiden die Jugendlichen - "meistens Ballsport", sagt Mayer. Nach dem Skatecontest, der heuer ein riesen Erfolg gewesen sei, steht schon die nächste Sause an. Am 28. Oktober organisiert das Juze eine Halloweenparty mit Lagerfeuer, Musik, Getränken und schaurigen Kostümen. Außerdem, so Mayer, steht ein "Winterprojekt" auf der Agenda. Das Team will dem Wunsch vieler Jugendlicher nach einem Fitnessraum nachkommen. Das sei nun möglich, da das Juze einen Container zum Einlagern bekommen hat und daher ein zusätzlichen Raum nutzen und gestalten kann.

Vielleicht wird die Einrichtung mit Sportgeräten auch wieder zum Magneten für ältere Jugendliche. Zuletzt habe sich das Publikum nämlich deutlich verjüngt, wie Mayer berichtet. Von manchen Jugendlichen habe er auch schon erfahren, dass manche Eltern beim Juze-Besuch Sorgen hätten. "Das ist schade", betont der Stadtjugendpfleger. Natürlich sei die Betreuung nicht so intensiv wie in einem Hort, doch sind immer zwei Betreuer vort Ort.

