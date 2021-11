Grundsteinlegung für neue Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe. Klinikverbund Ostallgäu-Kaufbeuren investiert 5,2 Millionen Euro. Nachfrage nach Ausbildung.

09.11.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Das Erdgeschoss ist bereits gut zu erkennen. Die Betonfundamente sind gegossen und Kräne heben Verschalungstafeln an die vorgesehenen Stellen. Am Montag fand die offizielle Grundsteinlegung zum Neubau der Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe in Buchloe statt. Das Gebäude entsteht auf der Nordseite des Krankenhauses St. Josef.