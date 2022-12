Neuer Bolzplatz für Beckstetten geplant

In der Nähe des Schützenheims soll der Platz angelegt werden. Besucher der Bürgerversammlung erkundigen sich nach Windkraftanlagen. Gemeinde Jengen gibt ein Standort-Gutachten in Auftrag.

Von Thomas Schweiger

01.12.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Was in diesem Jahr in der Gemeinde Jengen geschaffen wurde, zeigte Bürgermeister Ralf Neuner bei der Bürgerversammlung im vollbesetzen Schützenheim von Beckstetten. Der Jengener Ortsteil hat aktuell 293 Einwohner, davon sieben ukrainische Flüchtlinge. Die weiteren Themen waren:

