Neuer Fahrplan von Kirchweihtal startet holprig

Ein Leser wird an einer Haltestelle vom Bus stehen gelassen und beschwert sich über das Busunternehmen Kirchweihtal. Geschäftsführer Michael Bechteler: "Irritationen".

06.02.2023 | Stand: 18:00 Uhr

In den Zeilen, die uns ein Leser schickte, schwingt Ärger und Unverständnis mit: Vormittags wartete er vergeblich an der Haltestelle in Aufkirch auf den Bus in Richtung Kaufbeuren. Als sich dieser näherte, stoppte er jedoch nicht und sammelte den gut sichtbaren Fahrgast auf, sondern fuhr einfach weiter. Auch der Beschwerdeanruf bei der Verkehrsgesellschaft Kirchweihtal blieb seiner Schilderung nach unbeantwortet.

