Frisch vom Feld ins Regal: Das ist das Motto der Familie Horn, die ihr Wiesn-Haisla neben dem Feuerwehrhaus eröffnet hat. Was Kunden dort alles finden.

16.08.2021 | Stand: 18:13 Uhr

Ein neuer Hofladen hat im Buchloer Osten eröffnet. Am Sonntag pilgerten Hunderte von Besucher zum Festgelände rund um Horns Wiesn-Haisla neben dem Feuerwehrhaus an der St.-Florian-Straße. Die Interessierten konnten nicht nur einen Blick in das Häuschen werfen und sich über das Angebot informieren. Es gab auch ein Rahmenprogramm für jung und alt.