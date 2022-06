Neues Duo auf der Torhüterposition - einer bleibt, einer kommt

Mit Johannes Wiedemann bleibt ein bekanntes Gesicht beim ESV Buchloe. Zudem kommt Dominic Guran aus Königsbronn ein Eigengewächs der ESVK.

07.06.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Die Torhüterposition ist eine der wichtigsten Positionen im Eishockey. Umso erfreulicher, dass für die Verantwortlichen des ESV Buchloe dort frühzeitig Klarheit besteht. Denn mit Johannes Wiedmann dürfen die Piraten weiter auf ihre Nummer Eins bauen. Neu zum Team hinzustoßen wird Schlussmann Dominic Guran, der aus dem Kaufbeurer Nachwuchs stammt und zuletzt beim Ligakonkurrenten Königsbrunn gespielt hat. Seine Laufbahn beendet hat dagegen Torhüter Alexander Reichelmeir, der sich von den Freibeutern somit nach sechsjähriger Vereinstreue vom aktiven Sport verabschiedet.

Reichelmeir beendet Karriere

Das Auswärtsspiel am letzten Aufstiegsrundenspieltag in Klostersee war somit das letzte Match in einer langen Karriere von Alexander Reichelmeir. Seit 2016 lief der 33-jährige Keeper für die Piraten auf und war somit seit sechs Jahren eine verlässliche Größe zwischen den Pfosten. „Alex hat mit dem Auf- und Abstieg die letzten Jahre Höhen und Tiefen mit unserem ESV miterlebt und war dabei immer da, wenn er gebraucht wurde“, meint der Sportliche Leiter Florian Warkus. „Alex ist ein tadelloser Sportsmann, der immer die richtige Einstellung hatte und im Team sehr geschätzt war. Er hat immer seine Leistung gebracht und auch die letzten drei Jahre als Back-up Jojo Wiedemann stets sehr gut unterstützt.“

Einer der besten der Liga

Nun hängt der Familienvater die Schlittschuhe also an den berühmten Nagel und beendet seine aktive Laufbahn. Dagegen hat Johannes Wiedemann seinen Vertrag verlängert und geht somit bereits in sein viertes Jahr bei den Piraten. „Wir freuen uns sehr, dass Jojo weiter für uns spielt, denn er gehört sicher zu den besten Torhütern der Liga,“ sagt Warkus.

Führungsrolle inklusive

In der Tat erwies sich der 29-Jährige als absoluter Rückhalt, seit er 2018 vom Oberligisten Weiden in die Heimat zurückgekehrt ist. Denn seine Laufbahn begann der in Mauerstetten geborene Wiedemann beim ESV Kaufbeuren, wo er auch schon Zweitligaluft schnuppern durfte, ehe der zuverlässige Schlussmann in Bayreuth und Weißwasser weitere höherklassige Erfahrungen gesammelt hat.

Johannes Wiedemann verlängert beim ESV Buchloe.

„Jojo hat eine Top-Einstellung im Training und im Spiel“, lobt Warkus. „Er ist ein sehr guter Charakter und nimmt bei uns zweifelsohne eine Führungsrolle ein.“ 36 Spiele absolvierte Wiedemann in der vergangenen Saison bei einem Gegentorschnitt von 3,67 und war somit auch einer der Garanten für das erfolgreiche Abschneiden der Piraten. Das sieht auch Warkus so: „Er gibt dem Team in jedem Spiel die Chance zu gewinnen und ist auch in der Mannschaft extrem angesehen.“

Der Neue hat schon DEL2-Erfahrung

Lesen Sie auch

Eishockey ESV Buchloe Bewegung an Bord der Piraten - zwei bleiben, einer kommt, einer geht

Nach dem Karriereende von Alexander Reichelmeir wurde die Position neben Johannes Wiedemann frei, doch die Verantwortlichen konnten dafür schnell Ersatz finden. Dominic Guran wird die Piraten nämlich ab sofort auf der Torhüterposition verstärken. Der 20-Jährige kommt vom Ligakonkurrenten Königsbrunn, wo er im vorigen Jahr 16 Partien absolvierte (Gegentorschnitt: 3,26). Eigentlich stammt Guran aber aus dem Kaufbeurer Nachwuchs, wo er bis 2021 spielte und das eine oder andere Mal auch schon als Back-up für die Zweitligamannschaft der Joker aktiv war. „Dominic konnte sich bereits in der Bayernliga beweisen und hat ein Menge Potenzial“, meint Warkus. „Wir trauen ihm zu, dass er eine gute Rolle spielen kann, da er sich weiterentwickeln will und eine sehr gute Einstellung hat.“