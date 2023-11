Der lange Weg zu neuen Sozialwohnungen in Buchloe

Ein neues städtebauliches Konzept soll aufzeigen, was am früheren Fristo-Gelände und in der Nachbarschaft möglich ist. Dafür holt sich die Stadt Buchloe Experten ins Boot.

10.11.2023 | Stand: 11:55 Uhr

In der Stadt Buchloe fehlen günstige Wohnungen. Dies ist seit Jahren bekannt. Mithilfe eines städtebaulichen Konzepts für das ehemalige Fristo-Areal soll das Thema sozialer Wohnungsbau nun wieder mehr in den Fokus rücken. Dabei denkt die Stadt nicht nur an das frühere Fristo-Gelände, sondern weit darüber hinaus. In seiner Sitzung am Dienstagabend einigte sich der Bauausschuss darauf, sich bei der Entwicklung des Konzepts von einem Planungsbüro unterstützen zu lassen.

