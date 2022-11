Neuigkeiten aus Weicht: Ortsstraße, Baugebiet und Feuerwehr-Anhänger

Bei der Bürgerversammlung in Weicht berichtet Bürgermeister Ralf Neuner über Neuigkeiten aus dem Ortsteil.

15.11.2022 | Stand: 12:02 Uhr

Die dritte Bürgerversammlung in der Gemeinde Jengen fand in Weicht im neuen Saal der Gasthofes Krone statt. 30 Besucherinnen und Besucher nahmen an dieser Versammlung teil.

Nach allgemeinen Informationen zu Einwohnerentwicklung, Schuldenstand und aktuellen Projekten der Gemeinde Jengen (wir berichteten) ging Bürgermeister Ralf Neuner speziell auf Neues aus dem Ortsteil Weicht ein. Dort leben aktuell 442 Bürgerinnen und Bürger – im Vergleich zum Vorjahr ist die Bevölkerung leicht geschrumpft.

Sanierung der Weichter Ortsstraße und der Kirche St. Vitus abgeschlossen

Wie Neuner berichtete, ist die Sanierung der Ortsdurchfahrt abgeschlossen. Die Straße wurde neu asphaltiert und die Gehwege sind neu errichtet worden. Gebaut wird auch im Wohngebiet „Weicht südlich der Hauptstraße – ehemaliger Pfarrgarten“. Die Grundstücke sind bereits alle vergeben worden und es entstehen die ersten Wohnhäuser.

Abgeschlossen ist auch die Renovierung der Kirche St. Vitus. Seit 2016 war die Decke mit einem Gerüst abgestützt worden, da die Verkehrssicherheit des Gebäudes nicht mehr gewährleistet war. Der Abschluss der Sanierung für 520.000 Euro wurde im April mit einem Dankgottesdienst gefeiert. Feierlich begangen wurde im September auch die Einweihung des neuen Geräte-Anhängers für die Freiwillige Feuerwehr des Ortsteils.

So soll Jengen vor einem "Blackout" gesichert werden

Zum Thema Energiekrise und „Blackout“ beruhigte der Bürgermeister, dass es von Seite der Regierung geplant ist, lokale Stützpunkte, wie zum Beispiel die Abwasserpumpwerke, Strom, Telefon und andere Infrastruktur-Systeme mit Notstrommaßnahmen abzusichern. Dies würde zeitnah über die Medien berichtet. Da nach der Präsentation des Bürgermeisters keine Wünsche, welche die Allgemeinheit betreffen, kamen, bedankte sich Ralf Neuner bei allen Anwesenden und beendete die Bürgerversammlung.

